#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Спорт

Появились важные новости про Бублика перед его участием в "Уимблдоне"

Теннис Уимблдон Прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 18:50 Фото: Instagram/atptour
24 июня лучший теннисист Казахстана Александр Бублик принял решение не участвовать в турнире ATP 250 в английском Истборне. 30-я ракетка мира в преддверии Открытого чемпионата Великобритании не стал рисковать своим здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт турнира в Истборне, лидер сборной Казахстана за несколько часов до начала игр основной сетки снял свою заявку. Вместо Бублика сыграет лаки-лузер Дженсон Бруксби (США).

С другой стороны Александр, скорее всего, принял правильное решение в связи с тем, что на днях получил высокий статус.

Казахстанский теннисист при жеребьевке основной сетки "Уимблдона-2025" будет посеян под 28-м номером.

Мало кто из высокорейтинговых профессионалов сейчас хочет встретиться на начальной стадии английского чемпионата с набравшим ход Бубликом.

О чем шутя намекнул на днях первая ракетка России Даниил Медведев.

"Поздравляю твою команду с победой. Надеюсь, на "Уимблдоне" сотворишь сенсацию и не попадешь на мою часть сетки. Хотелось, чтобы ты сыграл с Алькарасом или Синнером в третьем или четвертом круге". Даниил Медведев

Кто знает, Медведев шутя сказал или серьезно эту фразу, но сейчас наш теннисист не по зубам многим топам мирового рейтинга.

В Галле перед Александром Бубликом сложили свои флаги Янник Синнер (№1 ATP), Томаш Махач (№23), Карен Качанов (№19) и Даниил Медведев (№9 ATP).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Обладатель Кубка Англии по футболу подписал голкипера сборной Аргентины
Спорт
17:26, Сегодня
Обладатель Кубка Англии по футболу подписал голкипера сборной Аргентины
О чем попросил знаменитый теннисный шоумен своего коллегу из Казахстана
Спорт
14:31, Сегодня
О чем попросил знаменитый теннисный шоумен своего коллегу из Казахстана
Кто из казахстанцев вышел в полуфинал квалификации "Уимблдона-2025"
Спорт
11:34, Сегодня
Кто из казахстанцев вышел в полуфинал квалификации "Уимблдона-2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: