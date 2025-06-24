Появились важные новости про Бублика перед его участием в "Уимблдоне"

24 июня лучший теннисист Казахстана Александр Бублик принял решение не участвовать в турнире ATP 250 в английском Истборне. 30-я ракетка мира в преддверии Открытого чемпионата Великобритании не стал рисковать своим здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт турнира в Истборне, лидер сборной Казахстана за несколько часов до начала игр основной сетки снял свою заявку. Вместо Бублика сыграет лаки-лузер Дженсон Бруксби (США).

С другой стороны Александр, скорее всего, принял правильное решение в связи с тем, что на днях получил высокий статус.

Казахстанский теннисист при жеребьевке основной сетки "Уимблдона-2025" будет посеян под 28-м номером.

Мало кто из высокорейтинговых профессионалов сейчас хочет встретиться на начальной стадии английского чемпионата с набравшим ход Бубликом.

О чем шутя намекнул на днях первая ракетка России Даниил Медведев.

"Поздравляю твою команду с победой. Надеюсь, на "Уимблдоне" сотворишь сенсацию и не попадешь на мою часть сетки. Хотелось, чтобы ты сыграл с Алькарасом или Синнером в третьем или четвертом круге". Даниил Медведев

Кто знает, Медведев шутя сказал или серьезно эту фразу, но сейчас наш теннисист не по зубам многим топам мирового рейтинга.

В Галле перед Александром Бубликом сложили свои флаги Янник Синнер (№1 ATP), Томаш Махач (№23), Карен Качанов (№19) и Даниил Медведев (№9 ATP).