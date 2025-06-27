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Спорт

"Реал" разгромом завершил групповой этап КЧМ-2025 по футболу

Футбол Победа Реала, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 10:27 Фото: Instagram/realmadrid
Испанская футбольная команда "Реал" выиграла группу H на клубном чемпионате мира. 27 июня "сливочные" без особых проблем разобрались с австрийским "Зальцбургом" – 3:0, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок заключительного третьего тура группового этапа, где забитыми мячами в составе королевского клуба отметились Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсия.

Команда Хаби Алонсо одержала вторую победу на данном турнире и набрала семь очков, что позволяет им с первого места в группе Н выйти в плей-офф.

За мадридским коллективом в турнирной таблице на второй строчке расположился саудовский "Аль-Хиляль".

Теперь в 1/8 финала КЧМ-2025 соперником "Реала" станет туринский "Ювентус", а саудовская дружина встретится с "Манчестер Сити".

В поединке против "Ред Булл Зальцбург" снова не смог помочь своей команде главный снайпер "Галактикос" – Килиан Мбаппе.

Француз только накануне приступил к тренировочным занятиям и его ждут к матчам стадии плей-офф.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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