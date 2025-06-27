"Реал" разгромом завершил групповой этап КЧМ-2025 по футболу
Это был поединок заключительного третьего тура группового этапа, где забитыми мячами в составе королевского клуба отметились Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсия.
Команда Хаби Алонсо одержала вторую победу на данном турнире и набрала семь очков, что позволяет им с первого места в группе Н выйти в плей-офф.
За мадридским коллективом в турнирной таблице на второй строчке расположился саудовский "Аль-Хиляль".
Теперь в 1/8 финала КЧМ-2025 соперником "Реала" станет туринский "Ювентус", а саудовская дружина встретится с "Манчестер Сити".
В поединке против "Ред Булл Зальцбург" снова не смог помочь своей команде главный снайпер "Галактикос" – Килиан Мбаппе.
Француз только накануне приступил к тренировочным занятиям и его ждут к матчам стадии плей-офф.