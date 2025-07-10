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Спорт

ПСЖ разгромил "Реал" и пробился в финал КЧМ-2025 по футболу

Футбол Финал ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 10:02 Фото: Instagram/psg
В ночь на 10 июля состоялся второй полуфинальный матч клубного чемпионата мира, где французский ПСЖ уверенно обыграл мадридский "Реал" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Это было противостояние действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА и самого титулованного клуба планеты. Команды играли на американском стадионе "Метлайф" (штат Нью-Джерси). 

Чемпион Франции решил судьбу матча уже в первом тайме, когда дублем отметился полузащитник ПСЖ Фабиан Руис, плюс гол в активе Усмана Дембеле.

Жирную точку в данном полуфинале на 87-й минуте поставил форвард Гонсалу Рамуш – 4:0.

Таким образом, королевский коллектив завершил выступления на турнире в США. А "парижане" сыграют в главном матче данных соревнований, который состоится 13 июля.

"Мой телефон переполнен сообщениями от болельщиков, что говорит о важности этой игры. Отдаешь все силы ради эмблемы. К тому же знаем, что они из себя представляют и всегда будут представлять, их величие. Проводить такие игры всегда сложно. Мы не притормаживали, но, конечно, учитывая жару, финал через три дня, судороги и риск усталости, нужно было действовать осторожно. Первое – это цель, а именно выйти в финал и бороться. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Близки к цели,  хотим сделать историю и затем отдохнуть".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Теперь команда Луиса Энрике в финале КЧМ-2025 встретится с "Челси". Лондонская дружина за сутки до этого в первом полуфинале переиграла бразильский "Флуминенсе" – 2:0.

Финал пройдет в ночь на 14 июля на арене "Метлайф", начало в 00:00 по казахстанскому времени.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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