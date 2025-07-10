ПСЖ разгромил "Реал" и пробился в финал КЧМ-2025 по футболу
Это было противостояние действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА и самого титулованного клуба планеты. Команды играли на американском стадионе "Метлайф" (штат Нью-Джерси).
Чемпион Франции решил судьбу матча уже в первом тайме, когда дублем отметился полузащитник ПСЖ Фабиан Руис, плюс гол в активе Усмана Дембеле.
Жирную точку в данном полуфинале на 87-й минуте поставил форвард Гонсалу Рамуш – 4:0.
Таким образом, королевский коллектив завершил выступления на турнире в США. А "парижане" сыграют в главном матче данных соревнований, который состоится 13 июля.
"Мой телефон переполнен сообщениями от болельщиков, что говорит о важности этой игры. Отдаешь все силы ради эмблемы. К тому же знаем, что они из себя представляют и всегда будут представлять, их величие. Проводить такие игры всегда сложно. Мы не притормаживали, но, конечно, учитывая жару, финал через три дня, судороги и риск усталости, нужно было действовать осторожно. Первое – это цель, а именно выйти в финал и бороться. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Близки к цели, хотим сделать историю и затем отдохнуть".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике
Теперь команда Луиса Энрике в финале КЧМ-2025 встретится с "Челси". Лондонская дружина за сутки до этого в первом полуфинале переиграла бразильский "Флуминенсе" – 2:0.
Финал пройдет в ночь на 14 июля на арене "Метлайф", начало в 00:00 по казахстанскому времени.