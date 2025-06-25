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Спорт

Мбаппе рискует пропустить третий матч на КЧМ-2025 из-за потери веса

Футбол Снижение Веса, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:48 Фото: Instagram/realmadrid
Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в эти дни находится на клубном чемпионате мира по футболу в США. Однако француз ни разу не выходил на поле в предыдущих двух играх, сообщает Zakon.kz.

К этому моменту даже есть риск, что нападающий "сливочных" вовсе пропустит весь групповой раунд, включая матч против австрийского "Ред Булл Зальцбурга", который запланирован на 26 июня.

По информации L’Equipe, лучший снайпер Ла Лиги прошедшего сезона сейчас сбросил 4-5 кг из-за перенесенного гастроэнтерита. Стандартный вес Мбаппе составляет 75 килограммов.

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:48

Фото: Instagram/realmadrid

Как известно, в ночь на 20 июня Килиан был экстренно госпитализирован из-за острого гастроэнтерита в одну из американских клиник.

Спустя часы его выписали из больницы с дальнейшим лечением и постепенным возвращением к тренировкам.

В отсутствие своего лидера королевский клуб два дня назад в меньшинстве обыграл мексиканскую "Пачуку" – 3:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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