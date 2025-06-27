"Ман Сити" выиграл все три матча на групповой стадии КЧМ-2025 по футболу
"Горожане" в заключительном туре КЧМ-2025 разгромили итальянский "Ювентус" – 5:2.
Счет в этой встрече на девятой минуте открыл вингер британского клуба Жереми Доку. Итальянцы сравняли результат мгновенно, отличился Тен Копмейнерс. Вскоре "Старая синьора" снова забила, но уже в свои ворота, автоголом отметился защитник Пьер Калулу.
После перерыва "Сити" трижды результативно расстрелял вратаря "Ювентуса", голы в свой актив записали Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Савио. В конце игры Душан Влахович немного сократил отставание проигрывающей стороны.
В итоге "небесно-голубые" стали той единственной командой, которая не потеряла очков на предварительной стадии, три игры – три победы.
Благодаря таким показателям подопечные Хосепа Гвардиолы заняли первое место в группе G, набрав максимальные девять очков.
Проигравший "Ювентус" расположился на второй строчке (6 баллов) и тоже вышел в плей-офф КЧМ-2025.
Между тем накануне 251-я ракетка из Казахстана впервые пробился в основу "Уимблдона-2025".