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Спорт

"Ман Сити" выиграл все три матча на групповой стадии КЧМ-2025 по футболу

Футбол Победа Ювентус, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:40 Фото: Instagram/mancity
В ночь на 27 июня завершились поединки предварительного раунда во всех группах клубного чемпионата мира по футболу. По их итогам единственным коллективом, который не потерял ни единого очка на групповой стадии, стал английский "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

"Горожане" в заключительном туре КЧМ-2025 разгромили итальянский "Ювентус" – 5:2.

Счет в этой встрече на девятой минуте открыл вингер британского клуба Жереми Доку. Итальянцы сравняли результат мгновенно, отличился Тен Копмейнерс. Вскоре "Старая синьора" снова забила, но уже в свои ворота, автоголом отметился защитник Пьер Калулу.

После перерыва "Сити" трижды результативно расстрелял вратаря "Ювентуса", голы в свой актив записали Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Савио. В конце игры Душан Влахович немного сократил отставание проигрывающей стороны.

В итоге "небесно-голубые" стали той единственной командой, которая не потеряла очков на предварительной стадии, три игры – три победы.

Благодаря таким показателям подопечные Хосепа Гвардиолы заняли первое место в группе G, набрав максимальные девять очков.

Проигравший "Ювентус" расположился на второй строчке (6 баллов) и тоже вышел в плей-офф КЧМ-2025.

Между тем накануне 251-я ракетка из Казахстана впервые пробился в основу "Уимблдона-2025".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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