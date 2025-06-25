"Челси" разгромил "Эсперанс" и пробился в плей-офф КЧМ-2025

Рано утром 25 июня на клубном чемпионате мира по футболу завершились заключительные матчи подгруппы D, в одном из которых лондонский "Челси" переиграл "Эсперанс" из Туниса (3:0), сообщает Zakon.kz.

Этот результат позволил "аристократам" выйти в 1/8 финала КЧМ-2025 со второго места в квартете D.

Лондонский коллектив в третьем туре группового этапа текущего турнира забил три безответных мяча в ворота тунисского "Эсперанса".

Подопечные Энцо Марески завершили групповой раунд на второй позиции, набрав шесть очков. А лучшим в группе D стал бразильский "Фламенго", у которого на один балл больше.

Теперь в 1/8 финала КЧМ-2025 "Челси" встретится с победителем группы С – португальской "Бенфикой". Соперником "Фламенго" станет мюнхенская "Бавария".

К этому часу уже известна половина участников плей-офф клубного чемпионата мира в США.