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Спорт

Алонсо оценил игру "Реала" в группе и будущую битву с "Ювентусом"

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 13:08 Фото: Instagram/realmadrid
28 июня на клубном чемпионате мира по футболу стартуют матчи стадии плей-офф, где одним из фаворитов является самый титулованный коллектив планеты – мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Утром 27 июня подопечные Хаби Алонсо в заключительном матче группового раунда разгромили австрийский "Ред Булл Зальцбург" (3:0) и завоевали путевку в 1/8 финала текущего турнира.

В плей-офф КЧМ-2025 мадридская дружина встретится с туринским "Ювентусом".

"Мы в восторге от игры и результата, заняли первое место в группе и идем дальше. "Ювентус" один из исторических клубов Европы, хорошая команда, нам предстоит тяжелый матч". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Поединок "Реала" и "Ювентуса" состоится в ночь на 2 июня, начало в 00:00 по казахстанскому времени. "Старая синьора" в свою очередь заняла второе место по итогам предварительных игр в группе G.

В третьем матче группового этапа команда Игора Тудора была разгромлена футболистами "Манчестер Сити" – 5:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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