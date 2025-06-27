Суперкомпьютер выделил главных фаворитов перед стартом плей-офф КЧМ-2025

По завершении игр группового этапа клубного чемпионата мира по футболу названы два основных претендента на главный титул текущего турнира. Победу в американских состязаниях предрекают ПСЖ и "Ман Сити", сообщает Zakon.kz.

По версии Суперкомпьютера Opta, наибольшие шансы на завоевание трофея среди команд, вышедших в 1/8 финала, имеет французский ПСЖ.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА имеет вероятность победы в турнире 20,61%. Такие же высокие шансы за последнюю неделю приобрел бронзовый призер АПЛ-2025, клуб "Манчестер Сити" – 20,40%.

Еще четыре клуба имеют неплохой потенциал в попытке взять престижный трофей. В их числе:

"Интер" – 12,39%,

"Бавария" – 11,28%,

"Челси" – 10,45%

"Реал" – 9,69%.

Матчи 1/8 финала КЧМ-2025 пройдут в период с 28 июня по 2 июля.