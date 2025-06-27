#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Спорт

Известен окончательный состав участников плей-офф КЧМ-2025 по футболу

Футбол КЧМ-2025 Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 11:21 Фото: Instagram/fifaclubworldcup
27 июня на клубном чемпионате мира по футболу завершились все игры группового раунда, по исходу которых определились 16 команд, продолжающих борьбу за главный трофей текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Поединки стадии плей-офф КЧМ-2025, который в эти дни проходит на футбольных аренах США, стартуют 28 июня.

Пары составлены в следующем порядке:

28 июня: "Палмейрас" (Бразилия) – "Ботафого" (Бразилия).

29 июня: "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия).

29 июня: ПСЖ (Франция) – "Интер Майами" (США).

30 июня: "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия).

1 июля: "Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия).

1 июля: "Манчестер Сити" (Англия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

2 июля: "Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия).

2 июля: "Боруссия" (Германия) – "Монтеррей" (Мексика).

По мнению экспертов, практически все матчи 1/8 финала будут интересными, и называть фаворитов сейчас преждевременно.

Очень большой ажиотаж вызывает предстоящая битва между ПСЖ и "Интер Майами", где схлестнутся победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпион МЛС. 

Здесь лидер американского клуба Лионель Месси выйдет на поле против своей бывшей команды. 

Победитель КЧМ-2025 заработает примерно 150-170 млн долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Реал" разгромом завершил групповой этап КЧМ-2025 по футболу
Спорт
10:27, Сегодня
"Реал" разгромом завершил групповой этап КЧМ-2025 по футболу
"Ман Сити" выиграл все три матча на групповой стадии КЧМ-2025 по футболу
Спорт
09:40, Сегодня
"Ман Сити" выиграл все три матча на групповой стадии КЧМ-2025 по футболу
Овечкин номинирован на престижную награду в мире спорта
Спорт
06:55, Сегодня
Овечкин номинирован на престижную награду в мире спорта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: