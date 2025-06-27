Известен окончательный состав участников плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Поединки стадии плей-офф КЧМ-2025, который в эти дни проходит на футбольных аренах США, стартуют 28 июня.
Пары составлены в следующем порядке:
28 июня: "Палмейрас" (Бразилия) – "Ботафого" (Бразилия).
29 июня: "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия).
29 июня: ПСЖ (Франция) – "Интер Майами" (США).
30 июня: "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия).
1 июля: "Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия).
1 июля: "Манчестер Сити" (Англия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).
2 июля: "Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия).
2 июля: "Боруссия" (Германия) – "Монтеррей" (Мексика).
По мнению экспертов, практически все матчи 1/8 финала будут интересными, и называть фаворитов сейчас преждевременно.
Очень большой ажиотаж вызывает предстоящая битва между ПСЖ и "Интер Майами", где схлестнутся победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпион МЛС.
Здесь лидер американского клуба Лионель Месси выйдет на поле против своей бывшей команды.
Победитель КЧМ-2025 заработает примерно 150-170 млн долларов.