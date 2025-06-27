Известен окончательный состав участников плей-офф КЧМ-2025 по футболу

27 июня на клубном чемпионате мира по футболу завершились все игры группового раунда, по исходу которых определились 16 команд, продолжающих борьбу за главный трофей текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Поединки стадии плей-офф КЧМ-2025, который в эти дни проходит на футбольных аренах США, стартуют 28 июня.

Пары составлены в следующем порядке:

28 июня: "Палмейрас" (Бразилия) – "Ботафого" (Бразилия).

29 июня: "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия).

29 июня: ПСЖ (Франция) – "Интер Майами" (США).

30 июня: "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия).

1 июля: "Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия).

1 июля: "Манчестер Сити" (Англия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

2 июля: "Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия).

2 июля: "Боруссия" (Германия) – "Монтеррей" (Мексика).

По мнению экспертов, практически все матчи 1/8 финала будут интересными, и называть фаворитов сейчас преждевременно.

Очень большой ажиотаж вызывает предстоящая битва между ПСЖ и "Интер Майами", где схлестнутся победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпион МЛС.

Здесь лидер американского клуба Лионель Месси выйдет на поле против своей бывшей команды.

Победитель КЧМ-2025 заработает примерно 150-170 млн долларов.

