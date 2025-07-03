Суперкомпьютер поменял решение и назвал нового фаворита КЧМ-2025 по футболу

В ночь на 5 июля на футбольных аренах США стартуют игры стадии 1/4 финала клубного чемпионата мира. Перед этими важными матчами объявлена команда, которой предрекают победу в текущем состязании, сообщает Zakon.kz.

По мнению суперкомпьютера Opta, лондонский "Челси" на сегодня стал главным фаворитом КЧМ-2025 после завершения игр 1/8 финала.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈



With the round of 16 complete, the Opta supercomputer’s Club World Cup predictions break down each team’s chances of success.



Here are its latest projections... — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2025

"Аристократам" пророчат чемпионство с вероятностью в 26,8%. Немного отстает от англичан победитель Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ" – 24,9%.

Также есть большая доля вероятности, что титул могут завоевать "Реал" (16,9%) и "Бавария" (14,8%).

Суперкомпьютер не особо верит шансам остальных четырех клубов: "Боруссии" – 7,6%, "Аль-Хиляля" – 4,3%, "Палмейраса" – 3% и "Флуминенсе" – 1,55%.

За выход в полуфинал КЧМ-2025 поспорят следующие пары: "Флуминенсе" – "Аль-Хиляль", "Палмейрас" – "Челси", ПСЖ – "Бавария", "Реал" – "Боруссия".

Ранее суперкомпьютер ставил на первое место ПСЖ и "Ман Сити" в рейтинге фаворитов текущего турнира.