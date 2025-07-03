Суперкомпьютер поменял решение и назвал нового фаворита КЧМ-2025 по футболу
По мнению суперкомпьютера Opta, лондонский "Челси" на сегодня стал главным фаворитом КЧМ-2025 после завершения игр 1/8 финала.
𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2025
With the round of 16 complete, the Opta supercomputer’s Club World Cup predictions break down each team’s chances of success.
Here are its latest projections...
"Аристократам" пророчат чемпионство с вероятностью в 26,8%. Немного отстает от англичан победитель Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ" – 24,9%.
Также есть большая доля вероятности, что титул могут завоевать "Реал" (16,9%) и "Бавария" (14,8%).
Суперкомпьютер не особо верит шансам остальных четырех клубов: "Боруссии" – 7,6%, "Аль-Хиляля" – 4,3%, "Палмейраса" – 3% и "Флуминенсе" – 1,55%.
За выход в полуфинал КЧМ-2025 поспорят следующие пары: "Флуминенсе" – "Аль-Хиляль", "Палмейрас" – "Челси", ПСЖ – "Бавария", "Реал" – "Боруссия".
Ранее суперкомпьютер ставил на первое место ПСЖ и "Ман Сити" в рейтинге фаворитов текущего турнира.