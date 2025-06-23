Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ-2025 по футболу

На клубном чемпионате мира по футболу определились первые четыре команды, которые досрочно забронировали себе место в предстоящих играх 1/8 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Самым первым участником плей-офф КЧМ-2025 стал бразильский "Фламенго", который добился успеха еще в ночь на 21 июня, когда обыграл лондонский "Челси" – 3:1.

За "Фламенго" в 1/8 финала пробился чемпион Бундеслиги. "Бавария" в матче второго тура группового этапа победила аргентинский "Бока Хуниорс" – 2:1.

Тем самым "Бавария" и "Фламенго", набрав по шесть очков, возглавили свои подгруппы, а с ней гарантировали выход в следующий раунд.

Спустя сутки определились еще две команды, которые уже пакуют свои чемоданы в плей-офф американских баталий.

После вторых побед подряд в группе G путевки обеспечили итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити". Туринская дружина вечером 22 июня переиграла марокканский "Видад" (4:1).

Затем команда Хосепа Гвардиолы разгромила "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 6:0.

Клубный чемпионат мира в эти дни проходит на футбольных полях США, где принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп.

Две лучшие команды квартета выйдут в 1/8 финала, а матч за трофей КЧМ-2025 пройдет 13 июля.