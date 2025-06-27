"Кайрат" начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА

15 июля на Центральном стадионе Алматы футбольный клуб "Кайрат" проведет ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где встретится со словенской "Олимпией", сообщает Zakon.kz.

27 июня чемпион Казахстана запустил продажу билетов для болельщиков, передает пресс-служба ФК "Кайрат".

Стоимость входных билетов начинается от 1000 тенге и заканчивается в районе 15 000 тенге в зависимости от сектора на стадионе.

Билеты не подлежат возврату, а владельцы сезонных абонементов могут выкупить свои места в приоритетном порядке до 1 июля включительно.

"Кайрат" представит нашу страну в новом сезоне Лиги чемпионов в ранге победителя КПЛ-2024. Первая встреча с "Олимпией" пройдет в Словении 9 июля.