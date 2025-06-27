#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Спорт

"Кайрат" начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Продажа Билетов, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 13:55 Фото: Instagram/f.c.kairat
15 июля на Центральном стадионе Алматы футбольный клуб "Кайрат" проведет ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где встретится со словенской "Олимпией", сообщает Zakon.kz.

27 июня чемпион Казахстана запустил продажу билетов для болельщиков, передает пресс-служба ФК "Кайрат".

Стоимость входных билетов начинается от 1000 тенге и заканчивается в районе 15 000 тенге в зависимости от сектора на стадионе. 

Билеты не подлежат возврату, а владельцы сезонных абонементов могут выкупить свои места в приоритетном порядке до 1 июля включительно.

"Кайрат" представит нашу страну в новом сезоне Лиги чемпионов в ранге победителя КПЛ-2024. Первая встреча с "Олимпией" пройдет в Словении 9 июля.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Алонсо оценил игру "Реала" в группе и будущую битву с "Ювентусом"
Спорт
13:08, Сегодня
Алонсо оценил игру "Реала" в группе и будущую битву с "Ювентусом"
Известен окончательный состав участников плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Спорт
11:21, Сегодня
Известен окончательный состав участников плей-офф КЧМ-2025 по футболу
"Реал" разгромом завершил групповой этап КЧМ-2025 по футболу
Спорт
10:27, Сегодня
"Реал" разгромом завершил групповой этап КЧМ-2025 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: