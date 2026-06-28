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Спорт

"Кайрат" победил "Окжетпес" и возглавил таблицу КПЛ

ФК &quot;Кайрат&quot;, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 05:16 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" одержал гостевую победу над кокшетауским "Окжетпесом" в матче 15-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч прошел со счетом 3:1 в пользу гостей. Битву за победные баллы начал финский нападающий "Кайрата" Ойва Юколла.

Хозяева поля тоже забили гол уже на 23-й минуте от лица узбекистанского полузащитника Бектемира Абдуманнонова.

Победный гол алматинцы забили во втором тайме – на 57-й минуте отличился бразильский защитник Лукас Африко, а на последних минутах Эдмилсон установил окончательный результат.

Благодаря этому успеху "Кайрат" с 36 очками стал лидером чемпионата Казахстана, опережая "Ордабасы" на три очка, однако у шымкентцев есть три игры в запасе.

Ранее мы писали о том, что Египет впервые в истории вышел в плей-офф мундиаля и сыграет там с Австралией.

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Аксинья Титова
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