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Спорт

Анна Данилина прервала серию поражений и завоевала титул на турнире в Британии

Анна Данилина завоевала титул на турнире в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 01:30 Фото: НОК РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина завоевала титул в парном разряде на профессиональном турнире серии WTA 250, завершившемся в британском Истбурне, сообщает Zakon.kz.

Выступая в паре с представительницей Чехии Марией Бузковой, она одержала победу в финальном матче над дуэтом Сэ Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия) со счетом 6:4, 7:5. Время встречи составило 1 час 22 минуты.

Для Данилиной данный успех стал особенно значимым, поскольку позволил прервать серию из трех поражений в финалах – на турнирах Roland Garros, WTA 250 и WTA 500, где она выступала в паре с другими партнершами.

Титул в Истбурне стал очередным подтверждением высокого уровня Анны Данилиной на международной арене и важным достижением в преддверии старта Уимблдона. На предстоящем турнире в Уимблдоне Анна Данилина вновь будет выступать в паре с чешской спортсменкой Марией Бузковой.

Тем временем Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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