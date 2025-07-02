#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Спорт

Старт "Уимблдона-2025" оказался беспощаден к фаворитам

Теннис Вылет Фаворитов , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 11:28 Фото: Instagram/wimbledon
Первый круг нынешнего сезона Открытого чемпионата Великобритании по теннису испортил настроение многим топовым игрокам ATP и WTA-Тура, включая их болельщиков и тренеров, сообщает Zakon.kz.

Сразу восемь теннисистов из топ-10 мирового рейтинга вылетели из сетки одиночного разряда. А количество выбывших сеяных спортсменов и того больше.  

За два дня состязаний на кортах Лондона организаторы недосчитались 23-х теннисистов, которым был присвоен статус высоко сеяных.

Из этого списка в мужской сетке "Уимблдона" вылетели 13 претендентов на победу. Это повторение рекорда турниров из серии "Большого шлема", ранее такие цифры были показаны на Australian Open-2004.

Прежний рекорд "Уимблдона" составлял 12 вылетов от фаворитов, а теперь он улучшен. Весь список проигравших звезд на предварительной стадии выглядит в следующем порядке.

Тем самым "одиночку" чемпионата мира на траве уже покинули Александр Зверев (№3), Джессика Пегула (№3), прошлогодний полуфиналист английского чемпионата Лоренцо Музетти (№7), Циньвэнь Чжэн (№6), победительница "Ролан Гаррос-2025" Кори Гауфф, лучший теннисист России Даниил Медведев и многие другие именитости. 

"С самого начала не мог себя комфортно почувствовать на корте, терял сосредоточенность и не реагировал на мяч при его подаче. Даже в движении в сторону, которое обычно у меня хорошо работает, было ощущение, что никогда раньше не играл на траве. В целом, очень плохо выступил". Лоренцо Музетти

Не обошлось без огорчений среди казахстанских болельщиков, которые ждали больших результатов от нашей первой ракетки Александра Бублика.

Победитель Галле-2025 в упорном поединке из пяти сетов уступил испанцу Хайме Мунару. Зато порадовала своих фанатов Елена Рыбакина, которая с победы начала нынешний турнир.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Боруссия" сразится с "Реалом" в четвертьфинале КЧМ-2025 по футболу
Спорт
10:16, Сегодня
"Боруссия" сразится с "Реалом" в четвертьфинале КЧМ-2025 по футболу
"Реал" победил "Ювентус" и пробился в четвертьфинал КЧМ-2025 по футболу
Спорт
09:26, Сегодня
"Реал" победил "Ювентус" и пробился в четвертьфинал КЧМ-2025 по футболу
Абиба Абужакынова показала свой новенький Lexus
Спорт
06:10, Сегодня
Абиба Абужакынова показала свой новенький Lexus
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: