Старт "Уимблдона-2025" оказался беспощаден к фаворитам

Первый круг нынешнего сезона Открытого чемпионата Великобритании по теннису испортил настроение многим топовым игрокам ATP и WTA-Тура, включая их болельщиков и тренеров, сообщает Zakon.kz.

Сразу восемь теннисистов из топ-10 мирового рейтинга вылетели из сетки одиночного разряда. А количество выбывших сеяных спортсменов и того больше.

За два дня состязаний на кортах Лондона организаторы недосчитались 23-х теннисистов, которым был присвоен статус высоко сеяных.

Из этого списка в мужской сетке "Уимблдона" вылетели 13 претендентов на победу. Это повторение рекорда турниров из серии "Большого шлема", ранее такие цифры были показаны на Australian Open-2004.

With Monfils beating #18 Humbert, there are now *THIRTEEN* men's seeds out in the first round, which equals an all-time Grand Slam record. #Wimbledon https://t.co/JcbWO79jxr — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 1, 2025

Прежний рекорд "Уимблдона" составлял 12 вылетов от фаворитов, а теперь он улучшен. Весь список проигравших звезд на предварительной стадии выглядит в следующем порядке.

Тем самым "одиночку" чемпионата мира на траве уже покинули Александр Зверев (№3), Джессика Пегула (№3), прошлогодний полуфиналист английского чемпионата Лоренцо Музетти (№7), Циньвэнь Чжэн (№6), победительница "Ролан Гаррос-2025" Кори Гауфф, лучший теннисист России Даниил Медведев и многие другие именитости.

"С самого начала не мог себя комфортно почувствовать на корте, терял сосредоточенность и не реагировал на мяч при его подаче. Даже в движении в сторону, которое обычно у меня хорошо работает, было ощущение, что никогда раньше не играл на траве. В целом, очень плохо выступил". Лоренцо Музетти

Не обошлось без огорчений среди казахстанских болельщиков, которые ждали больших результатов от нашей первой ракетки Александра Бублика.

Победитель Галле-2025 в упорном поединке из пяти сетов уступил испанцу Хайме Мунару. Зато порадовала своих фанатов Елена Рыбакина, которая с победы начала нынешний турнир.