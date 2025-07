Старт "Уимблдона-2025" оказался беспощаден к фаворитам

Сразу восемь теннисистов из топ-10 мирового рейтинга вылетели из сетки одиночного разряда. А количество выбывших сеяных спортсменов и того больше.

За два дня состязаний на кортах Лондона организаторы недосчитались 23-х теннисистов, которым был присвоен статус высоко сеяных.

Из этого списка в мужской сетке "Уимблдона" вылетели 13 претендентов на победу. Это повторение рекорда турниров из серии "Большого шлема", ранее такие цифры были показаны на Australian Open-2004.

With Monfils beating #18 Humbert, there are now *THIRTEEN* men's seeds out in the first round, which equals an all-time Grand Slam record. #Wimbledon https://t.co/JcbWO79jxr