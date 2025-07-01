Рыбакина, Жукаев и Шевченко сыграли в матче первого круга "Уимблдона-2025"

Трое казахстанских теннисистов с разными результатами выступили в матче первого круга "Уимблдона-2025", сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина встретилась с армянкой Элиной Аванесян (49-е место) и уверенно победила ее в двух сетах – 6:2, 6:1. Во втором круге Елена встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари (77-е место), которая оказалась сильнее россиянки Анны Блинковой (78-е место) – 6:4, 6:4.

Бейбит Жукаев (247-е место в рейтинге ATP) встретился с итальянцем Флавио Коболли (24-е место). Матч закончился уверенной победой Коболли в трех сетах – 6:3, 7:6, 6:1. Теннисисты находились на корте 1 час и 48 минут. Таким образом, Бейбит Жукаев досрочно завершил выступление на данных соревнованиях.

Александр Шевченко (98-е место в рейтинге ATP) тоже неудачно выступил на Уимблдоне-2025 в одиночном разряде. В первом круге он встретился с американцем Райли Опелкой (70-е место) и уступил ему в трех сетах – 3:6, 5:7, 6:7.

В этом году призовой фонд Уимблдона составляет 22 714 380 евро. Победительница одиночного разряда заработает 3 510 000 евро, а также получит 2000 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Барбора Крейчикова (16-е место).



Ранее Александр Бублик в первом круге "Уимблдона-2025" не смог переиграть испанца Хавьера Мунара.