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Спорт

Бублик проиграл 55-й ракетке мира на старте "Уимблдона-2025"

Теннис Победа Уимболдон, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 20:49 Фото: Instagram/BUBLIK
1 июля на корт №14 Открытого чемпионата Великобритании по теннису вышел лидер казахстанской мужской сборной Александр Бублик, который в первом круге данных соревнований не смог переиграть испанца Хавьера Мунара, сообщает Zakon.kz.

Поединок сложился изматывающим для обоих теннисистов и продлился все пять сетов. Первая ракетка Казахстана в нелегкой борьбе уступил первую партию – 4:6. Далее Александр Бублик нашел свой ритм, и представитель Испании, который находится на 55-й строчке рейтинга ATP, не смог устоять перед градом мощных и укороченных ударов нашего спортсмена.

Последующие два сета остались за 28-м сеянным "Уимблдона" – 6:3, 6:4. А вот в четвертой и пятой партиях фортуна улыбнулась испанцу – 7:6, 6:2.

На свою победу Мунар потратил 3 часа 24 минуты. Нельзя не заметить, что теннисисты играли при жаре +30 градусов. 

Помимо Бублика, 1 июля на корты Лондона выйдут еще три казахстанца: Бейбит Жукаев, Александр Шевченко и Елена Рыбакина.

Таким образом, мы потеряли второго теннисиста в основной сетке одиночного разряда текущего турнира. Накануне разгромом отметилась Юлия Путинцева, которая не смогла взять ни одного гейма в матче с американкой Амандой Анисимовой.         

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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