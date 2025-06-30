Кто из казахстанцев открывает основную сетку "Уимблдона-2025"

30 июня на кортах Лондона стартует главный травяной турнир сезона – Открытый чемпионат Великобритании по теннису. Казахстанские болельщики будут переживать за пять наших спортсменов в основной сетке одиночного разряда английского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

В первый день соревнований из членов сборной Казахстана сможем увидеть только Юлию Путинцеву, которой в соперницы досталась 13-ая сеяная – американка Аманда Анисимова.

Их матч по расписанию запланирован последним запуском на 15-м корте, начало примерно в 20:30 по казахстанскому времени.

Фото: Instagram/yulia_putintseva

Остальные казахстанские теннисисты появятся на кортах Лондона уже в первых числах июля. Чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина на старте предстоящих состязаний встретится с Элиной Аванесян (Армения).

В мужской сетке Александру Бублику в первом круге попался испанец Хауме Муньяр (№54 ATP). Александр Шевченко померится силами с американцем Рэйли Опелка (№72 ATP).

Преподнесший сюрприз на этих соревнованиях "квалифайер" Бейбит Жукаев сразится с 24-ой ракеткой мира – итальянцем Флавио Каболли.

Фото: Instagram/zhukayev

Матчи основного раунда "Уимблдона-2025" продлятся до 13 июля. Действующими победителями травяного чемпионата мира в одиночном разряде являются испанец Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова (Чехия).

В этом сезоне призовой фонд Открытого чемпионата Великобритании достиг рекордной отметки за всю его историю.