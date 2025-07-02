Определены все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира по футболу

2 июля завершились все матчи первого раунда плей-офф клубного чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит на американских аренах, сообщает Zakon.kz.

К этому часу известны восемь команд, которые продолжают борьбу за почетный трофей. За выход в полуфинал КЧМ-2025 поспорят следующие пары:

5 июля: "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия).

5 июля: "Палмейрас" – "Челси" (Англия).

5 июля: ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия).

6 июля: "Реал" (Испания) – "Боруссия" (Германия).

Последние два четвертьфиналиста американских соревнований определились в ночь на 2 июля. В первом из этих матчей "Реал" обыграл "Ювентус", а в другой встрече "Боруссия" была сильнее "Монтеррея".

Финал КЧМ-2025 состоится в ночь на 14 июля.