"Реал" победил "Ювентус" и пробился в четвертьфинал КЧМ-2025 по футболу

В ночь на 2 июля в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу мадридский "Реал" обыграл туринский "Ювентус". Эта победа позволила королевскому клубу войти в список лучшей восьмерки текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Победу "сливочным" принес единственный гол в исполнении Гонсало Гарсия, который забил на 54-й минуте после передачи Трента Александер-Арнолда.

Для 21-летнего вингера и выпускника академии "Реала" это третий мяч на этом турнире. Гонсало Гарсия Торрес стал главным бомбардиром мадридской дружины на КЧМ-2025 в отсутствии приболевшего Килиана Мбаппе.

Впрочем, основной снайпер "Реала" уже вернулся в строй и вышел на матч против "Старой синьоры". Мбаппе отыграл полтайма и ничем особенным не запомнился, как говорится, пока набирает игровые кондиции.

"Довольны результатом, игрой и выходом в следующий раунд. Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда. Надо отдать ему должное за то, что он оказывается в нужном месте в нужное время. Мбаппе не готов на 100%, но у него будет время на восстановление. Для нас он очень важен, растем от матча к матчу. Прибавляли по ходу игры, поняли, где искать свободное пространство и от этого наш футбол стал лучше. Нужно уметь биться, это в ДНК "Реала" – стиснуть зубы, делать то, что требуется. Мастерство у нас есть и чем больше осмысленности в плане коллективных действий привнесем в игру, тем лучше. Это тот путь, который нам нужен здесь и для новой эры". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

В итоге итальянцы покидают турнир, а команда Хаби Алонсо поборется за выход полуфинал.

Клубный чемпионат мира-2025 завершится 13 июля, а его победитель заработает 150-170 млн долларов США.