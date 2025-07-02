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Спорт

"Боруссия" сразится с "Реалом" в четвертьфинале КЧМ-2025 по футболу

Футбол 1/8 Финала КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 10:16 Фото: Instagram/bvb09
Утром 2 июля дортмундская "Боруссия" в заключительном поединке 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу победила мексиканский "Монтеррей" (2:1). После этого немцы в следующем раунде встретятся с самым титулованным клубом планеты – испанским "Реалом", сообщает Zakon.kz.

В матче с мексиканцами дортмундский коллектив добился успеха благодаря точным ударам своего забивного форварда Серу Гирасси, который оформил дубль в первом тайме.

После перерыва нападающий "Монтеррея" Херман Бертераме сумел отыграть один мяч. Однако этого оказалось мало и немецкая дружина пробилась в четвертьфинал нынешнего турнира.

Теперь команда Нико Ковача в ночь на 6 июля сыграет с мадридским "Реалом" за выход в полуфинал КЧМ-2025. Предстоящий поединок пройдет в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

В свою очередь королевский клуб несколькими часами назад в рамках 1/8 финала данных состязаний переиграл итальянский "Ювентус" (1:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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