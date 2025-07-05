Определились первые полуфиналисты на КЧМ-2025 по футболу

5 июля на клубном чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит на аренах США, состоялись первые поединки стадии 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

В первом матче за выход в полуфинал текущего турнира встретились бразильский "Флуминенсе" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Южноамериканцы оказались сильнее в этой битве и победили клуб из Эр-Рияда со счетом 2:1.

Во втором четвертьфинальном противостоянии лондонский "Челси" с аналогичным результатом 2:1 переиграл другой бразильский коллектив – "Палмейрас".

Тем самым, теперь игроки "Флуминенсе" сразятся с "аристократами" в первом полуфинале КЧМ-2025, который запланирован в ночь на 9 июля.

В оставшихся двух поединках 1/4 финала, которые пройдут уже в ближайшие часы, встретятся ПСЖ – "Бавария", "Реал" – "Боруссия".

По мнению суперкомпьютера Opta, английский "Челси" на сегодня является главным фаворитом КЧМ-2025 после завершения игр первого раунда плей-офф.