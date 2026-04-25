Спорт

Казахстанские боксеры гарантировали себе первые медали Кубка мира

Бокс Итога 1/4 финала, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 09:12
В ночь на 25 апреля в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) состоялись первые поединки стадии четвертьфинала первого этапа Кубка мира от World Boxing, где выступили восемь представителей сборной Казахстана – пять мужчин и три женщины, сообщает Zakon.kz.

Все наши девушки выступили прекрасно в этот вечер, выиграв свои встречи. Так, Алуа Балкибекова (51 кг) единогласным решением судей победила Дайну Мурхаус (Ирландия).

Затем Виктория Графеева (60 кг) подобным образом переиграла канадку Мари Аль-Ахмадие.

В конце Аида Абикеева (65 кг) не оставила шансов Дуа Заки (Марокко).

Тем самым эта тройка гарантировала себе "бронзу" Кубка мира.

Что касается нашей мужской команды, то здесь успехи попеременные. Даниял Сабит (50 кг) уступил Иссаму Бенсайяру (Марокко), Фарух Токтасынов (70 кг) проиграл Наби Искендерову (Азербайджан). Санжарали Бегалиев (75 кг) не смог одолеть Саиджамшида Джафарова (Азербайджан).

Диас Молжигитов (80 кг) был сильнее Оладимеджи Шитту (Англия), Султанбек Айбарулы (85 кг) победил итальянца Паоло Карузо (Италия).

Вечером 25 апреля на Кубке мира пройдут остальные поединки 1/4 финала, где на ринг поднимутся два наших боксера.

Ранее Нурлана Сабурова заметили на турнире по боксу в Казахстане.

Куандык Шынасилов
