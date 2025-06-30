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Спорт

Путинцева покидает "Уимблдон" после поражения в первом круге

Юлия Путинцева, Уимбилдон , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 23:00 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 30 июня завершила выступление на "Уимблдоне-2025", уступив в матче первого круга американке Аманде Анисимовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча завершилась со счетом 0:6, 0:6 в пользу представительницы США.

Продолжительность поединка составила 45 минут.

Это пятая очная встреча между спортсменками, и третья победа в активе Анисимовой. Во втором раунде Анисимова сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа.

А ранее сообщалось, что Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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