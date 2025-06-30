Путинцева покидает "Уимблдон" после поражения в первом круге
Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 30 июня завершила выступление на "Уимблдоне-2025", уступив в матче первого круга американке Аманде Анисимовой, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, встреча завершилась со счетом 0:6, 0:6 в пользу представительницы США.
Продолжительность поединка составила 45 минут.
Это пятая очная встреча между спортсменками, и третья победа в активе Анисимовой. Во втором раунде Анисимова сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа.
А ранее сообщалось, что Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане.
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