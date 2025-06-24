Кто из казахстанцев вышел в полуфинал квалификации "Уимблдона-2025"

Поздно вечером 23 июня завершились матчи первого игрового дня отборочного раунда Открытого чемпионата Великобритании по теннису. В этих играх принимали участие четыре члена сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из этой четверки наших теннисистов на старте квалификации "Уимблдона-2025" не повезло только Дмитрию Попко, у которого соперник был нелегким.

За выход во второй круг отборочных состязаний казахстанец уступил Роману Андресу Бурручага (№133 ATP) – 2:6, 1:6. Сын знаменитого аргентинского футболиста Хорхе Бурручуга посеян в Лондоне под 21-м номером.

Фото: Instagram/dmitrypopko

После поражения Дмитрия сразу последовали подряд три победы от наших мастеров большой ракетки. Первым успеха добился Тимофей Скатов, который сумел обыграть 30-летнего итальянца Стефано Наполитано (№684 ATP) – 6:1, 6:4.

Спустя немного времени старожил казахстанской сборной Михаил Кукушкин сломил сопротивление бразильца – 120-й ракетки мира Тьяго Селбота Уайлда (4:6, 6:4, 6:3).

Фото: Instagram/kukushkin_mikhail

Cамым упорным поединком первого круга квалификации отметился уроженец Актау Бейбит Жукаев, который за 2 часа и 24 минуты все-таки "добил" своего оппонента из Украины Виталия Сачко – 7:5, 4:6, 7:6 (10/3).

И теперь вся наша троица 25 июня поспорит за выход в финал отборочных игр "Уимблдона-2025", где у них соперники серьезные:

Михаил Кукушкин – Август Хольмгрен (Дания, №195 ATP).

Бейбит Жукаев – Янник Ханфманн (Германия, №137 ATP).

Тимофей Скатов – Александер Блокс (Бельгия, №144 ATP).

Тем временем триумфатор турнира в Галле Александр Бублик стал 30-м номером мирового рейтинга и будет посеян в основной сетке "Уимблдона".