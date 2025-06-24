Кто из казахстанцев вышел в полуфинал квалификации "Уимблдона-2025"
Из этой четверки наших теннисистов на старте квалификации "Уимблдона-2025" не повезло только Дмитрию Попко, у которого соперник был нелегким.
За выход во второй круг отборочных состязаний казахстанец уступил Роману Андресу Бурручага (№133 ATP) – 2:6, 1:6. Сын знаменитого аргентинского футболиста Хорхе Бурручуга посеян в Лондоне под 21-м номером.
Фото: Instagram/dmitrypopko
После поражения Дмитрия сразу последовали подряд три победы от наших мастеров большой ракетки. Первым успеха добился Тимофей Скатов, который сумел обыграть 30-летнего итальянца Стефано Наполитано (№684 ATP) – 6:1, 6:4.
Спустя немного времени старожил казахстанской сборной Михаил Кукушкин сломил сопротивление бразильца – 120-й ракетки мира Тьяго Селбота Уайлда (4:6, 6:4, 6:3).
Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Cамым упорным поединком первого круга квалификации отметился уроженец Актау Бейбит Жукаев, который за 2 часа и 24 минуты все-таки "добил" своего оппонента из Украины Виталия Сачко – 7:5, 4:6, 7:6 (10/3).
И теперь вся наша троица 25 июня поспорит за выход в финал отборочных игр "Уимблдона-2025", где у них соперники серьезные:
- Михаил Кукушкин – Август Хольмгрен (Дания, №195 ATP).
- Бейбит Жукаев – Янник Ханфманн (Германия, №137 ATP).
- Тимофей Скатов – Александер Блокс (Бельгия, №144 ATP).
Тем временем триумфатор турнира в Галле Александр Бублик стал 30-м номером мирового рейтинга и будет посеян в основной сетке "Уимблдона".