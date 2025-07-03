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Спорт

Айдана Забынбекова без боя прошла в полуфинал, обеспечив себя медалью

Айдана Забынбекова автоматически вышла в полуфинал, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 19:50 Фото: Instagram/zabynbekovaa
Казахстан получил еще одного полуфиналиста домашнего Кубка мира World Boxing в Астане, сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/4 финала в весовой категории до 57 кг казахстанская боксерша Айдана Забынбекова должна была сразиться с американкой Алиссой Мендосой, однако та на ринг не вышла.

Таким образом, Забынбекова автоматически вышла в полуфинал и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан досрочно победил в четвертьфинале Кубка мира.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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