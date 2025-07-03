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Спорт

Анна Данилина с победы открыла "Уимблдон-2025"

Теннис Победа Уимболдон, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 20:23 Фото: Instagram/_annadanilina_
3 июля первый свой матч на кортах Открытого чемпионата Великобритании провела лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина. Она в паре с Марией Боузковой (Чехия) пробилась во второй круг текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

На старте английского чемпионата казахстанско-чешский тандем переиграли пару Катаржина Питер (Польша)/Маяр Шериф (Египет) со счетом 6:3, 6:3.

Далее Анна и Мария встретятся с одними из фаворитов этих состязаний – Вероникой Кудерметовой (Россия)/Элизе Мертенс (Бельгия), которые получили от организаторов восьмой номер посева.

Теннис Победа Уимболдон, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 20:23

Фото: Instagram/_annadanilina_

В эти минуты на кортах Лондона играют лидеры мужской и женской сборной Казахстана: Елена Рыбакина и Александр Бублик.

Рыбакина в одиночном разряде второго круга "Уимблдона-2025" выиграла стартовый сет у гречанки Марии Саккари – 6:3. 

А Бублик только что начал свои выступления в парных играх. Он в дуэте с итальянцем Флавио Каболли сражается против местных теннисистов Билли Харриса и Маркуса Уиллиса.

Напомним, что первая ракетка Казахстана 1 июля неожиданно вылетел из турнира в одиночной категории.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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