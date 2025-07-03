Анна Данилина с победы открыла "Уимблдон-2025"
На старте английского чемпионата казахстанско-чешский тандем переиграли пару Катаржина Питер (Польша)/Маяр Шериф (Египет) со счетом 6:3, 6:3.
Далее Анна и Мария встретятся с одними из фаворитов этих состязаний – Вероникой Кудерметовой (Россия)/Элизе Мертенс (Бельгия), которые получили от организаторов восьмой номер посева.
Фото: Instagram/_annadanilina_
В эти минуты на кортах Лондона играют лидеры мужской и женской сборной Казахстана: Елена Рыбакина и Александр Бублик.
Рыбакина в одиночном разряде второго круга "Уимблдона-2025" выиграла стартовый сет у гречанки Марии Саккари – 6:3.
А Бублик только что начал свои выступления в парных играх. Он в дуэте с итальянцем Флавио Каболли сражается против местных теннисистов Билли Харриса и Маркуса Уиллиса.
Напомним, что первая ракетка Казахстана 1 июля неожиданно вылетел из турнира в одиночной категории.