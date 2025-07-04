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Спорт

"Кайрат" разгромил "Туран" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025

Футбол Победа Туран, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 22:17 Фото: Instagram/f.c.kairat
4 июля стартовали игры 15-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где состоялся всего лишь один матч, в котором "Кайрат" дома победил "Туран" из Туркестана со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Этот крупный успех позволил алматинской дружине вернуть себе лидирующую позицию в турнирной таблице КПЛ-2025, набрав 36 очков.

Действующий чемпион страны забил по два гола в ворота южан в каждом из таймов.    

В первой половине встречи авторами забитых мячей стали Рикардо Виана Фильо и Юг Станоев.

А после перерыва дублем отметился 18-летний нападающий Рамазан Багдат.

В итоге "Кайрат" одержал убедительную победу (4:0) и вернулся на первое место в таблице казахстанского чемпионата, где ранее находилась "Астана".

Кстати, столичные футболисты могут вернуть свое местоположение, если 6 июля на выезде обыграют "Жетысу" из Талдыкоргана.    

Центральный матч 15-го тура пройдет 5 июля в Семее, где "Елимай" примет костанайский "Тобол".

Тем временем в ночь на 5 июля стартуют поединки 1/4 финала КЧМ-2025 по футболу. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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