Софья Самоделкина поздравила своего тренера из США Рафаэля Арутюняна

5 июля будущая участница Олимпийских игр в Италии Софья Самоделкина поздравила с днем рождения своего тренера из США Рафаэля Арутюняна, сообщает Zakon.kz.

Поздравление казахстанская фигуристка опубликовала у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Родился Рафаэль Арутюнян в 1957 году в Тбилиси. Именно там с детства посещал секцию по фигурному катанию. Был кандидатом в мастера спорта СССР, однако решил не строить любительскую карьеру.

Затем Арутюнян переехал в Ереван, где окончил институт физической культуры. Около 10 лет работал тренером в Ереванской детско-юношеской школе по фигурному катанию.

Спустя некоторое время тренер получил приглашение поработать в Москве. В начале "нулевых" Рафаэль Арутюнян переехал в США и стал работать тренером в "Ice Castle International Training Center". В те годы был большой наплыв московских тренеров в США, таких как Тарасова, Москвина, Жулин. Только они все вернулись обратно, а вот Арутюнян остался.

Там он стал настоящей американской звездой фигурного катания. Почти за 50 лет карьеры он работал с известными мировыми фигуристами, а на Олимпиаде-2022 в Пекине Арутюнян привел фигуриста Нэтана Чена к Олимпийскому золоту.

После чемпионата мира в марте 2025 года Аруюнян заявил, что готов работать с Самоделкиной на постоянной основе. Там же и осуществляет в настоящее время свою подготовку к предстоящим зимним Олимпийским играм лучшая фигуристка Казахстана.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

В этот же день два казахстанца стали чемпионами Азии по греко-римской борьбе.