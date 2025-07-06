Драмой завершился финал титулованной чемпионки из Казахстана на Кубке мира по боксу

В Астане 6 июля завершился престижный Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing. Одним из самых ожидаемых событий стал финальный бой в весовой категории до 51 кг, где встретились чемпионка мира Алуа Балкибекова и финская спортсменка Пихла Кайво-Ойя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, первый раунд остался за казахстанкой – судьи зафиксировали минимальное преимущество Балкибековой со счетом 3:2. Однако во втором раунде инициатива перешла к финской боксерше. Алуа получила штрафное замечание, и раунд единогласно ушел в копилку соперницы.

Третий раунд прошел в напряженной и равной борьбе, но раздельным решением судей победу отдали Кайво-Ойя. Таким образом, Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль на домашнем турнире.

Алуа Балкибекова – одна из самых титулованных спортсменок Казахстана: в ее активе "серебро" чемпионата мира-2022, "бронза" 2023 года и "золото", завоеванное в марте этого года.

Также, как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Надежда Рябец не смогла завоевать золотую медаль на этапе Кубка мира по боксу.

Рябец дошла до финала весовой категории до 75 килограммов. В решающем раунде ей противостояла Суннива Хофстад из Норвегии. Победу в итоге одержала норвежка.

В активе Казахстана шесть золотых медалей. Первыми стали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева, Надежда Богданова, Санжар Ташкенбай.

А ранее казахстанская тяжелоатлетка Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Астане.