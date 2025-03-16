Еще одна казахстанская боксерша стала чемпионкой мира в Сербии
Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по боксу Алуа Балкибекова (до 50 кг) 16 марта стала победительницей чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в финале за золотую награду Алуа билась против Ху Мэйи из сборной Китая.
"Казахстанка не испытала серьезных проблем и выиграла решающую встречу. Балкибекова впервые победила на ЧМ. До этого она становилась второй и третьей", – говорится в сообщении.
Теперь в активе команды Казахстана три медали. Ранее чемпионкой стала Назым Кызайбай (до 48 кг), а Наталья Богданова (до 70 кг) отметилась "бронзой".
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