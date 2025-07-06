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Спорт

Казахстанский тяжелоатлет сотворил сенсацию на чемпионате Азии в Астане

Тяжелоатлет, спортсмен, казахстанец, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 04:14 Фото: НОК РК
Казахстанский тяжелоатлет Алихан Аскербай выиграл сразу две медали на молодежном и юниорском чемпионате Азии в Астане (4-10 июля, 2025, легкоатлетический комплекс Qazaqstan), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, 17-летний представитель Жетысуской области в весовой категории до 71 кг установил три азиатских и три мировых рекорда.

В противостоянии юношей он завоевал "золото", а в противостоянии юниоров – "бронзу". Тренирует юного штангиста известный специалист Сергей Седов.

В прошлогоднем чемпионате Азии Алихан также выиграл, но в весе 64 кг.

Ранее в Астане 6 июля завершился этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing, который стал триумфальным для сборной Казахстана.

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Аксинья Титова
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