Казахстанская тяжелоатлетка уступила спортсменке из Южной Кореи на чемпионате Азии

Фото: awf.sport

Казахстанская тяжелоатлетка Сания Орманбаева заняла последнее место на молодежном и юниорском чемпионате Азии, который с 4 по 10 октября проходил в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как объясняет sportarena.kz, 17-летнюю алматинку в ЛК Qazaqstan обошли: Весовая категория + 86 кг. Юниорки 1. Ха Ён Ли (Южная Корея) – 235 кг (105+130).

2. Нигора Сувонова (Узбекистан) – 228 (99+129).

3. Мохинур Эсонбоева (Узбекистан) – 223 кг (96+127).

... 7. Сания Орманбаева (Казахстан) – 212 кг (92+120). Стоит отметить, что ранее наша соотечественница выступала только в 81 кг. Сания Орманбаева родилась 28 декабря 2007 года в Алматы. Она является бронзовой призеркой чемпионата мира среди молодежи (2024), чемпионата Азии среди юниорок (2024), победительницей чемпионата Азии среди молодежи (2024). Мастер спорта РК. Мастер спорта МК. Ранее Камалиденова сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по шахматам.

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