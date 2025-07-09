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Спорт

Юные волейболистки Казахстана стали чемпионками Центральной Азии

казахстанские волейболистки, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 11:07 Фото: КФВ
С 1 по 7 июля 2025 года в столице Таджикистана проходил Чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) среди девушек до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана (U-16) завоевала первое место на чемпионате, завоевав золотые медали этого престижного регионального турнира.

В финале наша команда показала настоящее мастерство и обыграла сборную Узбекистана, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

Победа казахстанской сборной была достигнута в символичный день – 7 июля, Всемирный день волейбола. Этот триумф стал ярким подарком для всех болельщиков и еще одним подтверждением растущего потенциала казахстанского молодежного волейбола.

Успех юниорской сборной U-16 закономерно вписывается в общую картину развития дисциплины в стране. Казахстанские команды регулярно участвуют и показывают достойные результаты на чемпионатах Азии и мира различных возрастных категорий. Мощную базу для роста талантов обеспечивает развитая система внутренних соревнований: в текущем сезоне в Чемпионате Казахстана среди женских команд принимает участие 54 коллектива, разделенных на четыре возрастные группы.

"Эта победа – не просто золотая медаль. Это большой сдвиг вперед, новая ступень в развитии женского волейбола Казахстана. Успех наших юных спортсменок на чемпионате CAVA является закономерным результатом системной работы с резервом и дает нам уверенность в будущем. Поздравляю девушек, тренерский штаб и всех, кто вложил силы в этот результат!" – заявил Айдос Ахметов, генеральный секретарь Казахстанской федерации волейбола.

казахстанские волейболистки, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 11:07

Фото: КФВ

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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