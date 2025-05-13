Юный гений из Усть-Каменогорска стал лучшим информатиком в Центральной Азии
В пресс-службе Министерства просвещения рассказали и другие детали прошедшего мероприятия.
Известно, что ученик 9-го класса школы-лицея Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Сборная нашей страны показала 100-процентный результат – все шесть участников вернулись с наградами:
- 🥇 Алдияр Амангелды – ученик 9-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Усть-Каменогорск;
- 🥈 Али Мендеке – ученик 9-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Семей.
- 🥈 Мейирбек Мурат – ученик 9-го класса НИШ, г. Уральск;
- 🥈 Медеу Джубатыров – ученик 8-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Актау;
- 🥈 Айдайбек Абдурахман – ученик 9-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Тараз;
- 🥈 Нурислам Дүйсенгали – ученик 9-го класса РФМШ, г. Алматы.
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
В 2024 году казахстанские школьники завоевали 4 медали.
Ранее мы сообщали, что в Бразилии завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Казахстанские школьники показали один из лучших результатов среди 40 стран-участниц, завоевав 11 медалей и обойдя сильнейшие сборные мира, включая команды США, Японии, Китая и стран Европы.