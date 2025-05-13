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События

Юный гений из Усть-Каменогорска стал лучшим информатиком в Центральной Азии

победители, Олимпиада, Казахстан, информатика, Ташкент, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 17:39 Фото: pixabay
С 7 по 13 мая 2025 года в Ташкенте прошла III Международная олимпиада Аль-Хорезми по математике и информатике. В итоге школьник из Казахстана стал сильнейшим, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства просвещения рассказали и другие детали прошедшего мероприятия.

Известно, что ученик 9-го класса школы-лицея Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Сборная нашей страны показала 100-процентный результат – все шесть участников вернулись с наградами:

  • 🥇 Алдияр Амангелды – ученик 9-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Усть-Каменогорск;
  • 🥈 Али Мендеке – ученик 9-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Семей.
  • 🥈 Мейирбек Мурат – ученик 9-го класса НИШ, г. Уральск;
  • 🥈 Медеу Джубатыров – ученик 8-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Актау;
  • 🥈 Айдайбек Абдурахман – ученик 9-го класса школы-лицея "Білім-инновация", г. Тараз;
  • 🥈 Нурислам Дүйсенгали – ученик 9-го класса РФМШ, г. Алматы.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

В 2024 году казахстанские школьники завоевали 4 медали.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 17:39
Юные изобретатели из Казахстана придумали, как сделать воду безопасной

Ранее мы сообщали, что в Бразилии завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Казахстанские школьники показали один из лучших результатов среди 40 стран-участниц, завоевав 11 медалей и обойдя сильнейшие сборные мира, включая команды США, Японии, Китая и стран Европы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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