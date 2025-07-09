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Спорт

Соболенко и Алькарас первыми квалифицировались на Итоговый чемпионат

Теннис Отбор Итоговый чемпионат, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 16:12 Фото: Instagram/arynasabalenka, carlitosalcarazz
По итогам четвертьфинальных поединков одиночного разряда Открытого чемпионата Великобритании определились два теннисиста, которые уже гарантировали себе место на Итоговом чемпионате WTA и ATP, сообщает Zakon.kz.

Первую путевку на Итоговый чемпионат заработала трехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко.

9 июля теннисистка из Беларуси пробилась в полуфинал "Уимблдона-2025", обыграв немку Лауру Зигемунд – 4:6, 6:2, 6:4. После этой победы Соболенко преодолела необходимый порог очков для квалификации на Итоговый турнир в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в период с 1 по 8 ноября.

Плюс Арина достигла отметки более 12 000 очков в рейтинге WTA и стала второй в истории теннисисткой с таким показателем. Рекорд принадлежит легендарной американке Серене Уильямс (13 615 очков).

Вторая путевка на Итоговый чемпионат досталась пятикратному победителю Гранд слэмов, обладателю второго места в мировом рейтинге Карлосу Алькарасу.

Испанец первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP-2025, который пройдет с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

Накануне Алькарас вышел в полуфинал английского чемпионата, переиграв британца Кэмерона Норри – 6:2, 6:3, 6:3.

А за сутки до этого казахстанские юниоры Дамир Жалгасбай и Зангар Нурланулы порадовали своей победой на старте парных состязаний "Уимблдона-2025".

Через считаные минуты наш молодой тандем попытается дать бой одним из фаворитов нынешних соревнований – Оливеру Бондингу (Англия) и Джаггеру Личу (США).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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