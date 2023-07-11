"Уимблдон-2023": определились все четвертьфинальные пары в мужском разряде

На Открытом чемпионате Великобритании определились все четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждые два дня.



Стоит отметить, лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик остановился в чаге от четвертьфинала. В четвертом круге первая ракетка станы в пяти партиях проиграл россиянину Андрею Рублёву.



Четвертьфинальные пары:

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6);

Даниил Медведев (Россия, 3) – Кристофер Юбэнкс (США);

Янник Синнер (Италия, 8) – Роман Сафиуллин (Россия);

Андрей Рублёв (Россия, 7) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Ранее был представлен видеообзор лучших моментов восьмого игрового дня.