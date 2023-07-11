"Уимблдон-2023": определились все четвертьфинальные пары в мужском разряде
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Стоит отметить, лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик остановился в чаге от четвертьфинала. В четвертом круге первая ракетка станы в пяти партиях проиграл россиянину Андрею Рублёву.
Четвертьфинальные пары:
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6);
Даниил Медведев (Россия, 3) – Кристофер Юбэнкс (США);
Янник Синнер (Италия, 8) – Роман Сафиуллин (Россия);
Андрей Рублёв (Россия, 7) – Новак Джокович (Сербия, 2).
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