Камалиденова сотворила главную сенсацию на Кубке мира-2025 по шахматам

11 июня завершились все матчи второго раунда Кубка мира по шахматам. По итогам этих игр казахстанская шахматистка Меруерт Камалиденова сумела обыграть действующую победительницу этих соревнований – россиянку Александру Горячкину, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба FIDE, этот поединок стал главной сенсацией тай-брейка второго круга, в котором казахстанка переиграла гроссмейстера Горячкину. А ведь два года назад Горячкина выиграла Кубок мира среди женщин в Баку.

Хотя россиянка и отыгралась во второй партии классического турнира, международный мастер Меруерт Камалиденова продемонстрировала доминирующую игру на тай-брейке, не оставив сопернице ни единого шанса.

В первой из двух быстрых партий Горячкина зевнула пешку в легком фигурном окончании, а Камалиденова показала превосходную технику эндшпиля. Это позволило ей довести дело до конца.

Вынужденная играть на победу во второй партии, Горячкина немного ошиблась и оказалась в совершенно проигранной позиции. Ей повезло, что она отделалась ничьей благодаря вечному шаху, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать вылета из турнира.

В итоге Меруерт присоединилась к еще одному члену сборной Казахстана – 15-летней Элназ Калиахмет, которая днем ранее также сенсационно пробилась в третий раунд Кубка мира.