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Спорт

Мужчина напал на болельщиков и ранил полицейского на "Тур де Франс"

Велоспорт Преступник Тур де Франс, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 16:59 Фото: pixabay
На знаменитой веломногодневке "Тур де Франс" совершено еще одно преступление. Неизвестный мужчина с ножом в руках напал на зрителей, в результате чего один из сотрудников полиции получил увечья, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Parisien, инцидент был зафиксирован 8 июля во время прохождения четвертого этапа французского Гранд Тура. 

21-летний мужчина, который до этого сбежал из больницы, сначала угрожал ножом болельщикам, которые ждали велогонщиков на финише этапа.

Затем он ударил одного из сотрудников полиции своим орудием в грудь. Трагедии удалось избежать из-за бронежилета, который носил полицейский.

Велоспорт Преступник Нож , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 16:59

Фото: pixabay

Чтобы утихомирить преступника, правоохранителям пришлось выстрелить в ногу нападавшему. Раненному сразу же оказали первую помощь на месте и он был задержан.

А вскоре прибыл и сам пелетон гонщиков, где победителем четвертого этапа стал словенец Тадей Погачар, который одержал сотую победу в профессиональной карьере.

Нужно отметить, что на старте нынешней "Тур де Франс" преступники украли 11 велосипедов стоимостью около 88 млн тенге.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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