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Спорт

На "Тур де Франс-2025" украли 11 велосипедов стоимостью около 88 млн тенге

Велоспорт Кража 11 велосипедов, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:46 Фото: Instagram/teamcofidis
В прошедшие выходные на "Тур де Франс" знаменитая команда Cofidis лишилась 11 велосипедов стоимостью 13 тыс. евро каждый (7 953 790 тенге по курсу Нацбанка РК), сообщает Zakon.kz.

Как информирует L’Équipe, инцидент произошел рано утром 6 июля, когда ограблению подвергся грузовик французской команды Cofidis.

Фургон стоял в 150 м от отеля, где остановилась команда. Неизвестные украли 11 профессиональных велосипедов, общая стоимость которых оценивается в 143 тыс. евро (87 491 690 тенге).

Тур де Франс Кража 11 Велосипедов, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:46

Фото: Instagram/teamcofidis

Чтобы велокоманда смогла продолжить дальнейшее участие на "Тур де Франс", гонщикам выдали велосипеды на замену. В данный момент полиция занимается расследованием кражи.

В 2021 году случился аналогичный случай также во Франции, когда на чемпионате мира воры похитили 20 велосипедов у сборной Италии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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