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Спорт

Спортивное белье велосипедисток проверяют на "Тур де Франс"

На Тур де Франс будут проверять бюстгальтеры велосипедисток, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 04:41 Фото: Х/Wielerflits
Перед индивидуальной гонкой на "Тур де Франс" стали проверять бюстгальтеры велосипедисток, сообщает Zakon.kz.

Предупреждение жюри Международного союза велосипедистов опубликовали на официальном сайте организации. Цель – убедиться, что никто не использует вставки для искусственного увеличения объема груди.

Проверки ввели после того, как сразу несколько женских команд пожаловались, что некоторые велосипедистки получают преимущество, используя вставки в спортивный бюстгальтер. До сих пор судьи редко обращали на это внимание.

Исследователи пришли к выводу, что искусственное увеличение объема груди создает своего рода аэродинамический обтекатель, который меняет поток воздуха вокруг тела. Благодаря этому уменьшается сопротивление воздуха и давление на бедра. С их слов, к примеру, на дистанции длиной 20-30 км можно выиграть несколько секунд.

После скандала с использованием аэродинамических накладок на гонке усилили контроль. Теперь на "Тур де Франс" появился специальный контролер, проверяющий грудь участниц. Он подходит к велосипедисткам прямо перед стартом или после финиша и просит расстегнуть верхнюю часть экипировки, чтобы убедиться в отсутствии запрещенных вставок под формой.

Очевидцы даже опубликовали видео с места событий.

"Это же работа мечты!" – предсказуемо отреагировали в комментариях к видео мужчины.

С 1 по 9 августа 2026 года проходит пятый женского варианта Тур де Франс с участием 147 велогонщиц. Общий набор высоты за девять этапов составит 18 795 м. Общая протяженность маршрута – 1175 км.

Ситуация со спортивной экипировкой велогонщиц на Тур де Франс, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 04:41

Фото: letour.fr

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино принес извинения за скандальную историю с продажей прав чемпионата мира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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