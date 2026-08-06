Спортивное белье велосипедисток проверяют на "Тур де Франс"

Перед индивидуальной гонкой на "Тур де Франс" стали проверять бюстгальтеры велосипедисток, сообщает Zakon.kz.

Предупреждение жюри Международного союза велосипедистов опубликовали на официальном сайте организации. Цель – убедиться, что никто не использует вставки для искусственного увеличения объема груди.

Проверки ввели после того, как сразу несколько женских команд пожаловались, что некоторые велосипедистки получают преимущество, используя вставки в спортивный бюстгальтер. До сих пор судьи редко обращали на это внимание.

Исследователи пришли к выводу, что искусственное увеличение объема груди создает своего рода аэродинамический обтекатель, который меняет поток воздуха вокруг тела. Благодаря этому уменьшается сопротивление воздуха и давление на бедра. С их слов, к примеру, на дистанции длиной 20-30 км можно выиграть несколько секунд.

UCI warns riders of checks for illegal bra-doping practices in Tour de France Femmes TT.



Governing body reacts to concerns of riders controversially bra-maxxing for aero benefit by hinting extra chest checks will be conducted ahead of Tuesday's stage. https://t.co/6LtXkqpIp1 pic.twitter.com/KROHzKy9ot — Velo (@velovelovelo__) August 3, 2026

После скандала с использованием аэродинамических накладок на гонке усилили контроль. Теперь на "Тур де Франс" появился специальный контролер, проверяющий грудь участниц. Он подходит к велосипедисткам прямо перед стартом или после финиша и просит расстегнуть верхнюю часть экипировки, чтобы убедиться в отсутствии запрещенных вставок под формой.

Очевидцы даже опубликовали видео с места событий.

Video van wielerflits waarbij ze zeggen dat het een vrouwelijke controleur is, wat volgens mij niet klopthttps://t.co/WEC0xfmIox pic.twitter.com/7CPhUo0M2y — Maanvis 🇳🇱 🍅 (@maanvis81) August 4, 2026

"Это же работа мечты!" – предсказуемо отреагировали в комментариях к видео мужчины.

С 1 по 9 августа 2026 года проходит пятый женского варианта Тур де Франс с участием 147 велогонщиц. Общий набор высоты за девять этапов составит 18 795 м. Общая протяженность маршрута – 1175 км.

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