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Спорт

Соболенко сенсационно проиграла Анисимовой в полуфинале "Уимблдона-2025"

Арина Соболенко, Уимбилдон, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 20:41 Фото: Instagram/arynasabalenka
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, 10 июля завершила свое выступление на "Уимблдоне-2025" на стадии полуфинала, сообщает Zakon.kz.

В упорном матче она проиграла американке Аманде Анисимовой (№12 WTA). Поединок, длившийся 2 часа 38 минут, завершился в пользу Анисимовой со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

В этом напряженном противостоянии Соболенко сделала шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Из 14 брейк-пойнтов она смогла реализовать только три. Анисимова, несмотря на пять двойных, также использовала три брейка, но из восьми возможных.

Теперь Аманде Анисимовой предстоит сыграть в финале турнира с победительницей второго полуфинала, где за выход в решающую стадию борются швейцарка Белинда Бенчич и полька Ига Швёнтек (8-я ракетка мира).

А ранее наставник ПСЖ рассказал о готовности команды к битве с "Челси". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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