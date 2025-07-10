Соболенко сенсационно проиграла Анисимовой в полуфинале "Уимблдона-2025"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, 10 июля завершила свое выступление на "Уимблдоне-2025" на стадии полуфинала, сообщает Zakon.kz.

В упорном матче она проиграла американке Аманде Анисимовой (№12 WTA). Поединок, длившийся 2 часа 38 минут, завершился в пользу Анисимовой со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

В этом напряженном противостоянии Соболенко сделала шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Из 14 брейк-пойнтов она смогла реализовать только три. Анисимова, несмотря на пять двойных, также использовала три брейка, но из восьми возможных.

Теперь Аманде Анисимовой предстоит сыграть в финале турнира с победительницей второго полуфинала, где за выход в решающую стадию борются швейцарка Белинда Бенчич и полька Ига Швёнтек (8-я ракетка мира).

А ранее наставник ПСЖ рассказал о готовности команды к битве с "Челси".

