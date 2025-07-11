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Спорт

Амир Омарханов неудачно сыграл в полуфинале Уимблдона

Омарханов неудачно сыграл в полуфинале Уимблдона, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 22:29 Фото: ktf.kz
В Лондоне состоялся полуфинал юношеского Уимблдона, в котором казахстанец Амир Омарханов в паре с россиянином Егором Плешивцевым сыграл с Оскаром Паландиусом (Финляндия) и Аланом Важны (Польша), сообщает Zakon.kz.

Счет матча – 6:4, 4:6, 10:5 в пользу финско-польской пары.

Отметим, что 17-летний казахстанец Амир Омарханов взлетел в личном рейтинге на десять позиций и занимает теперь четвертую строчку. Он впервые в карьере вошел в топ-5.

В минувшем сезоне Омарханов выиграл один личный турнир J300 в Пекине и три крупных в парном разряде, включая Orange Bowl, считающийся неофициальным чемпионатом мира.

Ранее сообщалось, что на Открытом чемпионате Великобритании по теннису настала пора решающих матчей. Один из таких поединков пройдет 12 июля, когда звание чемпионки "Уимблдона-2025" разыграют Аманда Анисимова (США) и Ига Швёнтек (Польша).

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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