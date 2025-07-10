Амир Омарханов вышел в полуфинал юниорского "Уимблдона" в парном разряде

Казахстанский теннисист Амир Омарханов продолжает успешно выступать на юниорском "Уимблдоне", сообщает Zakon.kz.

10 июля в паре с россиянином Егором Плешивцевым он пробился в полуфинал турнира в парном разряде.

В четвертьфинальном матче казахстанско-российский дуэт обыграл Коннора Доига (ЮАР) и Криша Тьяджи (Индия) – 6:4, 7:6 (10:8). Соперники по полуфиналу определятся позднее.

Для 17-летнего Омарханова это уже второй выход в полуфинал юниорского турнира "Большого шлема" в парном разряде. В 2024 году он добрался до аналогичной стадии "Ролан Гаррос" в тандеме с россиянином Тимофеем Дерипаско.

Омарханов стал третьим представителем Казахстана, вышедшим в полуфинал юниорского парного турнира "Большого шлема". До него аналогичного успеха добивались Ирина Селютина – победительница юниорского "Ролан Гаррос" и "Уимблдона-1997" в паре с Карой Блэк (Зимбабве), а также Амина Рахим, достигавшая финала и полуфиналов юниорских турниров US Open, Australian Open и "Ролан Гаррос" в 2005-2006 годах.

А ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, 10 июля завершила свое выступление на "Уимблдоне-2025" на стадии полуфинала.

