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Спорт

Швёнтек и Анисимова впервые в карьере сразятся за титул "Уимблдона"

теннисистки Швентек и Анисимова, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 15:17 Фото: Instagram/wimbledon
На Открытом чемпионате Великобритании по теннису настала пора решающих матчей. Один из таких поединков пройдет 12 июля, когда звание чемпионки "Уимблдона-2025" разыграют Аманда Анисимова (США) и Ига Швёнтек (Польша), сообщает Zakon.kz.

Предстоящий финал в женском одиночном разряде английского чемпионата будет примечателен тем, что обе теннисистки ранее никогда не играли на решающей стадии турнира в Лондоне.

"Ига невероятная теннисистка, вдохновляет меня, трудолюбие и все ее достижения заслуживают похвалы. В субботу будет потрясающий матч, снова сыграть с ней, нечто особенное. Надеюсь показать качественный теннис и превратить в битву. Буду наслаждаться каждым моментом, постараюсь не думать о том, что на кону. Доказываю, что можно вернуться на вершину, если поставить себя на первое место, было невероятно важно для меня и очень многое значит".Аманда Анисимова

Будущая победа для каждой из них будет историческим прорывом. Обе спортсменки по-настоящему заслуживают титула победительницы "Уимблдона-2025".

"Никогда и не мечтала, что для меня будет возможным играть в финале. Теннис продолжает меня удивлять. А я-то думала, что все уже повидала и все прошла на корте. Но еще не проходила через то, чтобы хорошо играть на траве. Такое со мной впервые, я очень рада и наслаждаюсь этим. Аманда умеет играть на траве. Любой человек, обладающий силой духа и способный вернуться на высокий уровень, заслуживает большого уважения. Я ей всегда желала всего наилучшего, мы знакомы еще с юниоров".Ига Швёнтек

Накануне четвертая ракетка мира обыграла Белинду Бенчич (Швейцария) в полуфинале английского турнира. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу Швёнтек.

В финале пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" сразится с 12-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой.

23-летняя американка в своем полуфинале сенсационно остановила победное шествие лучшей теннисистки планеты Арины Соболенко.

Между тем 11 июля в 17:30 по казахстанскому времени на центральный корт Лондона выйдет первая полуфинальная пара у мужчин, где встречаются Карлос Алькарас (Испания) и Тейлор Фритц (США).

А в 19:00 казахстанские болельщики будут переживать за выход в исторический финал "Уимблдоне-2025" лучшего нашего юниора – Амира Омарханова.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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