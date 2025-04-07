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Все о теннисе

В шаге от титула: казахстанский теннисист сыграл в финале турнира в Мексике

Дмитрий Попко сыграл в финале турнира в Мексике , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 11:25 Фото: ktf.kz
В мексиканском городе Морелос завершился турнир серии ATP Challenger (хард). Финальный матч одиночного разряда провел казахстанский теннисист Дмитрий Попко (175 АТР), сообщает Zakon.kz.

В решающем матче Попко проиграл представителю Швейцарии Марку-Андреа Хуслеру (168-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:3, 4:6.

Встреча продолжалась почти два часа (1:57). За это время Дмитрий сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из пяти. На счету Хуслера 12 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-поинтов из пяти.

На прошлой неделе Дмитрий Попко стал чемпионом турнира серии "Челленджер" в Морелии (Мексика). 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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