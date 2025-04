В шаге от титула: казахстанский теннисист сыграл в финале турнира в Мексике

В решающем матче Попко проиграл представителю Швейцарии Марку-Андреа Хуслеру (168-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:3, 4:6.

Встреча продолжалась почти два часа (1:57). За это время Дмитрий сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из пяти. На счету Хуслера 12 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-поинтов из пяти.

Ending the week on 🔝



Marc-Andrea Huesler fights past Popko 6-4, 3-6, 6-4 to take the crown in Morelos and secure his 7th career Challenger title#ATPChallenger pic.twitter.com/rrhnBaFNEg