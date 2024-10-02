Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Аргентине

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Аргентине Фото: ФТК
В Буэнос-Айресе (Аргентина) стартовал турнир серии АТР Challenger. Матч первого круга в основной сетке одиночного разряда провел казахстанский теннисист Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Дмитрий Попко в упорной борьбе обыграл хозяина корта Николаса Кикера (1028 АТР) со счетом 6:2, 6:7, 7:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 19 минут. На счету Попко четыре эйса и столько же двойных ошибок. Казахстанцу удалось реализовать семь брейк-пойнтов из 14.

Следующим соперником Попко станет второй номер турнира, аргентинец Франсиско Комесана (102 АТР).

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в основную сетку "Мастерса" в Шанхае. 

Читайте также

Наоми Осака раскрыла причину снятия с "тысячника" в Пекине

Первая ракетка мира Синнер сразится с Алькарасом за титул в Пекине

595-я ракетка мира Шуай Чжан продолжает феерить на домашнем турнире WTA-1000 в Пекине

Пахита Амири
Аргентина Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Мнение Ветерана
Лучший бомбардир "Челси" высказался о Роналду и Месси
Соперник казахстанского боксера Айбека Оралбая отказался с ним биться на крупном турнире
Соперник казахстанского боксера Айбека Оралбая отказался с ним биться на крупном турнире
Высокооплачиваемый хоккейный защитник перейдет в команду &quot;Барыс&quot;
Высокооплачиваемый хоккейный защитник перейдет в команду "Барыс"
&quot;Атлетико&quot; может переложить ответственность за поведение своих болельщиков на &quot;Реал&quot;
"Атлетико" хочет переложить ответственность за поведение своих болельщиков на "Реал"
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: