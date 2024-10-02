Казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Аргентине

В Буэнос-Айресе (Аргентина) стартовал турнир серии АТР Challenger. Матч первого круга в основной сетке одиночного разряда провел казахстанский теннисист Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Дмитрий Попко в упорной борьбе обыграл хозяина корта Николаса Кикера (1028 АТР) со счетом 6:2, 6:7, 7:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 19 минут. На счету Попко четыре эйса и столько же двойных ошибок. Казахстанцу удалось реализовать семь брейк-пойнтов из 14.

Следующим соперником Попко станет второй номер турнира, аргентинец Франсиско Комесана (102 АТР).

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в основную сетку "Мастерса" в Шанхае.