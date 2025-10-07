#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Спорт

Чемпион мира из Италии возглавил сборную Узбекистана по футболу

Футбол Тренер Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 09:41 Фото: Instagram/uzbekistanfa
Итальянский специалист Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана по футболу. Как известно, наши соседи впервые выступят в финальной части ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

52-летний специалист пришел на замену Тимуру Кападзе, благодаря которому узбекская сборная завоевала историческую путевку на будущий мундиаль.

Итальянский тренер начал свою тренерскую карьеру 12 лет назад ассистентом в "Аль-Ахли" (ОАЭ).

Затем он на протяжении пяти лет проработал в различных клубах Китая и "Ан-Насре" (Саудовская Аравия). После этого вернулся на Родину, где тренировал "Беневенто" и "Удинезе". Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо".

В бытность футболистом Фабио становился обладателем "Золотого мяча-2006" и в том же году в составе сборной Италии стал чемпионом мира.

В начале 2015 года суд Неаполя приговорил Фабио Каннаваро к десяти месяцам тюремного заключения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Экс-защитник "Реала" может возглавить сборную Узбекистана по футболу
00:38, 26 сентября 2025
Экс-защитник "Реала" может возглавить сборную Узбекистана по футболу
Бывший тренер сборной Германии может возглавить азиатскую сборную
19:19, 13 июля 2025
Бывший тренер сборной Германии может возглавить азиатскую сборную
Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара по футболу
12:50, 07 февраля 2023
Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: