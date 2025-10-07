Чемпион мира из Италии возглавил сборную Узбекистана по футболу

Итальянский специалист Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана по футболу. Как известно, наши соседи впервые выступят в финальной части ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

52-летний специалист пришел на замену Тимуру Кападзе, благодаря которому узбекская сборная завоевала историческую путевку на будущий мундиаль.

Итальянский тренер начал свою тренерскую карьеру 12 лет назад ассистентом в "Аль-Ахли" (ОАЭ).

Затем он на протяжении пяти лет проработал в различных клубах Китая и "Ан-Насре" (Саудовская Аравия). После этого вернулся на Родину, где тренировал "Беневенто" и "Удинезе". Последним местом работы Каннаваро было загребское "Динамо".

В бытность футболистом Фабио становился обладателем "Золотого мяча-2006" и в том же году в составе сборной Италии стал чемпионом мира.

В начале 2015 года суд Неаполя приговорил Фабио Каннаваро к десяти месяцам тюремного заключения.

