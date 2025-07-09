Анчелотти-младший впервые в карьере стал главным тренером команды
Фото: Instagram/botafogo
Сын знаменитого итальянского специалиста Карло Анчелотти Давиде вышел из тени своего отца и начал работать самостоятельно. Он стал главным тренером бразильского клуба "Ботафого", сообщает Zakon.kz.
Чемпион бразильской Суперлиги-2024 назначил 35-летнего итальянского наставника Давиде Анчелотти на пост главного тренера до конца 2026 года.
"Ботафого" стала первой командой, где Давиде будет работать без своего отца и тренера Карло Анчелотти. Ранее он был помощником отца в мадридском "Реале", французском ПСЖ, немецкой "Баварии", "Эвертоне" (Англия) и "Наполи" (Италия).
Давиде Анчелотти в "Ботафого" заменил португальца Ренато Пайву, который покинул свой пост после поражения от "Палмейраса" в 1/8 финала КЧМ-2025.
Впрочем, сын недалеко ушел от отца. Анчелотти-старший также будет находиться в Бразилии, так как Карло недавно возглавил сборную этой страны.
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