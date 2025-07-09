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Спорт

Анчелотти-младший впервые в карьере стал главным тренером команды

Футбол Наставник Ботафого, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 14:44 Фото: Instagram/botafogo
Сын знаменитого итальянского специалиста Карло Анчелотти Давиде вышел из тени своего отца и начал работать самостоятельно. Он стал главным тренером бразильского клуба "Ботафого", сообщает Zakon.kz.

Чемпион бразильской Суперлиги-2024 назначил 35-летнего итальянского наставника Давиде Анчелотти на пост главного тренера до конца 2026 года.

"Ботафого" стала первой командой, где Давиде будет работать без своего отца и тренера Карло Анчелотти. Ранее он был помощником отца в мадридском "Реале", французском ПСЖ, немецкой "Баварии", "Эвертоне" (Англия) и "Наполи" (Италия).

Давиде Анчелотти в "Ботафого" заменил португальца Ренато Пайву, который покинул свой пост после поражения от "Палмейраса" в 1/8 финала КЧМ-2025.

Впрочем, сын недалеко ушел от отца. Анчелотти-старший также будет находиться в Бразилии, так как Карло недавно возглавил сборную этой страны.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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