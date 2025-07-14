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Спорт

Футболисты "Челси" едва не снесли Трампа с подиума победителей

Трамп наградил &quot;Челси&quot; за победу на КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 05:41 Фото: whitehouse
14 июля победители клубного чемпионата мира – футболисты лондонского "Челси" чуть не "затоптали" президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче "Челси" – "ПСЖ".

Затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино он вручал приз выигравшей команде. Но в момент общего фото президенту США пришлось спасаться от ликующих игроков английского клуба, получивших из рук республиканца награду за первое место в мировом клубном чемпионате.

До торжественной церемонии награждения на стадионе произошла потасовка, зачинщиком которой стал главный тренер ПСЖ. А куклу-чучело Трампа сожгли на днях протестующие бразильцы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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