Футболисты "Челси" едва не снесли Трампа с подиума победителей
Фото: whitehouse
14 июля победители клубного чемпионата мира – футболисты лондонского "Челси" чуть не "затоптали" президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.
Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче "Челси" – "ПСЖ".
.@POTUS sings along as The Star-Spangled Banner is played before the FIFA Club World Cup 🇺🇸 pic.twitter.com/0bNz2k7HjJ— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 13, 2025
Затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино он вручал приз выигравшей команде. Но в момент общего фото президенту США пришлось спасаться от ликующих игроков английского клуба, получивших из рук республиканца награду за первое место в мировом клубном чемпионате.
До торжественной церемонии награждения на стадионе произошла потасовка, зачинщиком которой стал главный тренер ПСЖ. А куклу-чучело Трампа сожгли на днях протестующие бразильцы.
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