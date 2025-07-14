Футболисты "Челси" едва не снесли Трампа с подиума победителей

14 июля победители клубного чемпионата мира – футболисты лондонского "Челси" чуть не "затоптали" президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче "Челси" – "ПСЖ".

.@POTUS sings along as The Star-Spangled Banner is played before the FIFA Club World Cup 🇺🇸 pic.twitter.com/0bNz2k7HjJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 13, 2025

Затем вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино он вручал приз выигравшей команде. Но в момент общего фото президенту США пришлось спасаться от ликующих игроков английского клуба, получивших из рук республиканца награду за первое место в мировом клубном чемпионате.

До торжественной церемонии награждения на стадионе произошла потасовка, зачинщиком которой стал главный тренер ПСЖ. А куклу-чучело Трампа сожгли на днях протестующие бразильцы.